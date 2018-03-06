В Челябинске выбрали компанию, которая будет отвечать за мусор

Фото с сайта karelnovosti.ru

Министерство экологии области определило регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами в Челябинском мусорном кластере.

Реализацией новой схемы по вывозу, утилизации и переработке займется компания, зарегистрированная в Магнитогорске, - «Центр коммунального сервиса». Она же ранее стала регоператором на территории Магнитогорского мусорного кластера.

В Челябинском кластере предстоит построить полигон для отходов вблизи деревни Чишма, два мусоросортировочных комплекса в Сосновском и Увельском районах. Кроме того, появятся четыре мусороперегрузочных станции - в Челябинске, Еманжелинске и Троицке. Исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова пояснила, что в задачи оператора входит сопровождение мусора от контейнера до места переработки и полигона. Также компания будет отвечать за ликвидацию вновь появившихся свалок на своей территории.

«За невыполнение взятых на себя обязательств регоператором мы будем спрашивать со стороны минэкологии очень жестко, вплоть до лишения статуса», - подчеркнула Куприкова.

Кроме возведения новых объектов, регоператор должен будет заключить договоры на оказание услуг с собственниками отходов, населением и предприятиями. Затем он обязан обосновать и согласовать тариф на сбор, перевозку и другие манипуляции с отходами.

Сейчас уже работают региональные операторы в Магнитогорском, Кыштымском и Карабашском кластерах. До 1 июля 2018 года будут выбраны оставшиеся два: в Саткинском и Усть-Катавском кластерах. Окончательный переход регионов на новую систему обращения с отходами должен быть завершен до 1 января 2019 года.

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Фото с сайта karelnovosti.ru

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