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Челябинск встал в жутких пробках из-за нечищенных дорог
06.03.2018 г. 08:06
Около 9 часов утра заторы оценивались в девять баллов.
Во вторник, 6 марта, движение буквально парализовано на Меридиане, на нескольких участках Свердловского тракта. Проезжая часть завалена снегом, машины буксуют, их мотает по полосам. Сервис Яндекс.Пробки показывает на карте более 20 ДТП. В 10 часов утра пробки оценивались уже в семь баллов.
Движение по-прежнему затруднено на перекрестках Свердловского проспекта, на проспекте Ленина, улицах Труда, Энгельса и на Меридиане от мостов в Ленинский район до путепровода «Челябинск-Главный». Также заторы есть на выезде из Металлургического района, на улице Братьев Кашириных и на плотине, где скорость движения около 7 км/ч.
На ряде перекрестков не работают светофоры. Такие проблемы есть на пересечении улиц Красной и Труда, а также возле «Детского мира».
Уборочной техники на улицах не видно. А в понедельник, 5 марта, глава города Евгений Тефтелев сообщил, что власти знают о предстоящих сильных снегопадах и уже дано поручение перевести дорожные службы на усиленный режим работы.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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