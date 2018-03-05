В загрязнении воздуха в Челябинске уличили дворец спорта «Юность»

Фото с сайта unost74.ru

На территории комплекса находится котельная, которая отапливает помещения дворца. Во время сжигания топлива в воздух попадают вредные вещества. Разрешение на выбросы у предприятия отсутствует. Кроме того, учреждение не проводит мероприятия по снижению загрязнения воздуха во время НМУ.

В результате прокурор оштрафовал "Юность" на 90 тыс. рублей, а также ее директора на 40 тыс. рублей. Дворец направил в региональное министерство экологии заявление о выдаче разрешения на выброс, а также заключил договор на разработку плана мероприятий во время НМУ, сообщили в областной прокуратуре.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта unost74.ru

Все новости за 05.03.2018 г.»