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В загрязнении воздуха в Челябинске уличили дворец спорта «Юность»
05.03.2018 г. 17:43
Фото с сайта unost74.ru
На территории комплекса находится котельная, которая отапливает помещения дворца. Во время сжигания топлива в воздух попадают вредные вещества. Разрешение на выбросы у предприятия отсутствует. Кроме того, учреждение не проводит мероприятия по снижению загрязнения воздуха во время НМУ.
В результате прокурор оштрафовал "Юность" на 90 тыс. рублей, а также ее директора на 40 тыс. рублей. Дворец направил в региональное министерство экологии заявление о выдаче разрешения на выброс, а также заключил договор на разработку плана мероприятий во время НМУ, сообщили в областной прокуратуре.
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Фото с сайта unost74.ru
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