В Магнитогорске перевозчик по требованию УФАС снизил стоимость проезда

Фото с сайта 74.мвд.рф

Билет на маршрутки №13 и №15 вновь можно приобрести за 20 рублей. В начале февраля ведомство установило, что четыре перевозчика из Магнитогорска нарушили закон о защите конкуренции. В 2017-м они синхронно повысили проезд с 20 до 25 рублей. Новый тариф был введен на 11 маршрутках.

Предпринимателям выдали предписание о снижении стоимости билетов. Один из перевозчиков выполнил требование УФАС и с 26 февраля вернул прежний тариф. Информация от других предпринимателей в антимонопольную службу пока не поступало, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 05.03.2018 г.»