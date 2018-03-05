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В Магнитогорске перевозчик по требованию УФАС снизил стоимость проезда
05.03.2018 г. 17:41
Фото с сайта 74.мвд.рф
Билет на маршрутки №13 и №15 вновь можно приобрести за 20 рублей. В начале февраля ведомство установило, что четыре перевозчика из Магнитогорска нарушили закон о защите конкуренции. В 2017-м они синхронно повысили проезд с 20 до 25 рублей. Новый тариф был введен на 11 маршрутках.
Предпринимателям выдали предписание о снижении стоимости билетов. Один из перевозчиков выполнил требование УФАС и с 26 февраля вернул прежний тариф. Информация от других предпринимателей в антимонопольную службу пока не поступало, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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