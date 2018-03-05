В Челябинске хлебный цех накажут за экологические нарушения

Фото с сайта admbalabanovo.ru

Прокуратура обнаружила нарушения законов об охране воздуха в деятельности предприятия «Альянс». На производстве отсутствует контроль выбросов вредных веществ. Также организация не проводила согласованные мероприятия по уменьшению уровня загрязнения воздуха во время НМУ. По итогам прокурорской проверки были возбуждены административные дела в отношении руководителей компании "Альянс". Предприятию направили предписание об устранении нарушений, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

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Фото с сайта admbalabanovo.ru

Все новости за 05.03.2018 г.»