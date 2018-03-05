В челябинском СИЗО обнаружили тело 22-летнего парня

Фото с сайта sledcom.ru

Это произошло ночью в воскресенье, 4 марта, в одиночной камере СИЗО №3. Известно, что парень содержался под стражей по обвинению в краже. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В следственном управлении СК по Челябинской области сообщили, что рассматривается версия самоубийства.







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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 05.03.2018 г.»