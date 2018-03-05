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В челябинском СИЗО обнаружили тело 22-летнего парня
05.03.2018 г. 17:27
Фото с сайта sledcom.ru
Это произошло ночью в воскресенье, 4 марта, в одиночной камере СИЗО №3. Известно, что парень содержался под стражей по обвинению в краже. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В следственном управлении СК по Челябинской области сообщили, что рассматривается версия самоубийства.
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Фото с сайта sledcom.ru