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Южноуральцев приглашают прийти на выборы с бабушками и дедушками и получить гироскутер
05.03.2018 г. 17:26
Фото с сайта penza-post.ru
18 марта жители области смогут стать обладателями подарков, сделав фотографии с пожилыми родственниками. На избирательных участках в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске и Миассе пройдет конкурс "Челвыбор". В одной из номинаций участникам предложат сфотографироваться с бабушками и дедушками. Авторы самых популярных снимков смогут получить один из девяти гироскутеров, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
Всего в рамках конкурса будет представлено семь номинаций, в которых разыграют 63 приза. Среди них также iPhone и часы Apple Watch.
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Фото с сайта penza-post.ru
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