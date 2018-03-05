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Сенатор Ирина Гехт заявила, что педофилов нужно кастрировать
05.03.2018 г. 14:38
Член Совета Федерации Ирина Гехт прокомментировала секс-скандал в интернате под Челябинском.
Политик считает, что химическая кастрация позволит избавиться от педофилов-рецидивистов. Такую точку зрения она озвучила в программе «Персонально ваш» на «Челябинском эхе».
«Мы уже о химической кастрации говорим. Я двумя руками, потому что раньше у меня еще какие-то сомнения были, то вот эта история меня точно поставила на сторону радикальных представителей законодательного сообщества, которые говорят о химической кастрации. Практика показывает, что педофилы не меняются», — прокомментировала Ирина Гехт.
По мнению сенатора, ответственность за регулярное насилие над детьми в интернате под Челябинском должны нести представители региональной власти. «Прежде всего за то, что пытались дистанцироваться, отойти от ситуации», — сообщила Ирина Гехт.
«Мне тяжело говорить, потому что мне и обидно за систему, потому что я считаю, что в ней очень много достойных и порядочных людей. С другой стороны, мне непонятна мотивация тех людей, которые пытались замолчать эту ситуацию и ее скрыть», — сказала Ирина Гехт.
Член Совета Федерации считает, что интернаты и детдома должны быть открытыми для волонтеров и общественных организаций.
О том, что в Лазурненском интернате регулярно насиловали воспитанников, стало известно в середине февраля. Потерпевшими признаны семеро мальчиков. Арестован 51-летний мужчина, который приходил в учреждение и совершал с детьми действия сексуального характера.
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