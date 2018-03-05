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В Челябинской области ожидаются сильный ветер и снегопад
05.03.2018 г. 13:26
Фото с сайта 4vsar.ru
МЧС предупреждает южноуральцев об ухудшении погоды.
В ночь на вторник, 6 марта, в регионе будет идти снег, местами возможны метели, заносы и гололедица. Ветер южный 4-9 м/с. Отдельные порывы ночью до 14 м/с, днем — 13-18 м/с.
Из-за сильного ветра в регионе повышается вероятность аварий на линиях энергосистем. Кроме того, прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, крыш, обрыв линий электропередач и падение деревьев, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Фото с сайта 4vsar.ru
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