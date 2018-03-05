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В Челябинскую область во вторник прилетит глава минприроды Сергей Донской
05.03.2018 г. 13:06
Фото с сайта kremlin.ru
Сергей Донской 6 марта планирует посетить предприятия группы "Мечел" и ЧЭМК. Также он намерен побывать на городской свалке, которую должны будут рекультивировать к 2020 году.
Визит Сергея Донского в Челябинск связывают с упоминанием столицы Южного Урала в послании президента. На прошлой неделе Владимир Путин назвал областной центр одним из наиболее экологически неблагополучных городов страны, где неделями не видно солнца из-за смога.
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Фото с сайта kremlin.ru
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