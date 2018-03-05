Челябинца будут судить за продажу более 3,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Фото с сайта 74.мвд.рф

Незаконную продукцию обнаружили в челябинских гаражах. По версии следствия, 49-летний местный житель приобрел более 3,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя общей стоимостью свыше 1,1 млн рублей для дальнейшей перепродажи. Челябинец обклеил товар знаками известных производителей водки и текилы. В результате правообладателям был причинен ущерб в сумме свыше 405 тыс. рублей.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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