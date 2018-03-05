Челябинск завалит снегом в праздничные выходные

Фото с сайта cheladmin.ru

На этой неделе в Челябинске может выпасть месячная норма осадков.

По данным синоптиков, в столице Южного Урала в предстоящие дни ожидаются снегопады. Осадков не будет только в четверг, 8 марта. Мэр города Евгений Тефтелев поручил подготовить дорожную технику.

"Техника должна быть готова к усиленному варианту работы. Нельзя допустить, чтобы после выходных челябинцы не смогли передвигаться по городу", — отметил Евгений Тефтелев.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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