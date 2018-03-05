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Челябинск завалит снегом в праздничные выходные
05.03.2018 г. 12:36
Фото с сайта cheladmin.ru
На этой неделе в Челябинске может выпасть месячная норма осадков.
По данным синоптиков, в столице Южного Урала в предстоящие дни ожидаются снегопады. Осадков не будет только в четверг, 8 марта. Мэр города Евгений Тефтелев поручил подготовить дорожную технику.
"Техника должна быть готова к усиленному варианту работы. Нельзя допустить, чтобы после выходных челябинцы не смогли передвигаться по городу", — отметил Евгений Тефтелев.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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