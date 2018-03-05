Фура, которая устроила ДТП с девятью жертвами на М5, была перегружена

Фото с сайта 02.мвд.рф

Грузовик-участник ДТП в Башкирии перевозил более 50 тонн щебня вместо указанных в документах 45 тонн.

Автомобиль следовал с перегрузом более 50% от допустимой нормы. Об этом стало известно после контрольного взвешивания грузовика, сообщается на сайте Ространснадзора.

В ходе проверки также выяснилось, что была превышена полная масса фуры. При нормативе в 44 тонны фактический вес составил 70 тонн. Кроме того, в товарно-транспортную накладную были внесены неверные сведения. В документах указано, что фура перевозила 45 тонн щебня, хотя вес груза составлял более 50 тонн. В отношении грузоперевозчика и грузоотправителя возбуждены административные дела.

ДТП произошло 27 февраля недалеко от села Улу-Теляк в Башкирии. В столкновении фуры и микроавтобуса погибли девять человек. Пятеро из них — жители Челябинской области. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу из-за заноса прицепа.

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Фото с сайта 02.мвд.рф

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