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Фура, которая устроила ДТП с девятью жертвами на М5, была перегружена
05.03.2018 г. 12:27
Грузовик-участник ДТП в Башкирии перевозил более 50 тонн щебня вместо указанных в документах 45 тонн.
Автомобиль следовал с перегрузом более 50% от допустимой нормы. Об этом стало известно после контрольного взвешивания грузовика, сообщается на сайте Ространснадзора.
В ходе проверки также выяснилось, что была превышена полная масса фуры. При нормативе в 44 тонны фактический вес составил 70 тонн. Кроме того, в товарно-транспортную накладную были внесены неверные сведения. В документах указано, что фура перевозила 45 тонн щебня, хотя вес груза составлял более 50 тонн. В отношении грузоперевозчика и грузоотправителя возбуждены административные дела.
ДТП произошло 27 февраля недалеко от села Улу-Теляк в Башкирии. В столкновении фуры и микроавтобуса погибли девять человек. Пятеро из них — жители Челябинской области. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу из-за заноса прицепа.
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Фото с сайта 02.мвд.рф
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