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Железнодорожный вокзал в Челябинске ждет реконструкция
05.03.2018 г. 12:25
В рамках строительства ВСМ вокзалы в Челябинске и Екатеринбурге реконструируют и построят несколько станций.
Строительство высокоскоростной магистрали Челябинск - Екатеринбург включили в схему территориального планирования России. Распоряжение об этом размещено на сайте правительства России. Трасса пройдет через Каслинский, Сосновский, Кунашакский и Красноармейский районы.
"Внесенное изменение позволит повысить эффективность транспортных коммуникаций на территории уральских регионов и поможет объединению рынков труда", — говорится на сайте.
В рамках создания ВСМ будут построены станции в Снежинске, Сулейманово, Баландино, а также депо "Тракторстрой" . В Свердловской области появятся новые станции в Кольцово и Сысерти. Кроме того, планируется реконструкция железнодорожных вокзалов "Челябинск - Главный" и "Екатеринбург - Пассажирский".
Пропускная способность магистрали будет составлять 49 пар поездов в сутки.
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