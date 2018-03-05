Легковушка залетела под полуприцеп в Миассе, один человек пострадал

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Иномарка почти полностью оказалась под длинномером на Тургоякском шоссе.

В понедельник, 5 марта, на Тургоякском шоссе столкнулись Iran Khodro Samand и ЛиАЗ с полуприцепом. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, водитель грузовика выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу легковушке. Та двигалась по главной и почти полностью залетела под полуприцеп.

Водитель иномарки получил травмы. Выехавший на дорогу длинномер перекрыл проезжую часть в обоих направлениях. Образовалась пробка, машины двигались в объезд.

Фото: "Управление ГИБДД по Челябинской области" / vk.com

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