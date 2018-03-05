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Легковушка залетела под полуприцеп в Миассе, один человек пострадал
05.03.2018 г. 11:52
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
Иномарка почти полностью оказалась под длинномером на Тургоякском шоссе.
В понедельник, 5 марта, на Тургоякском шоссе столкнулись Iran Khodro Samand и ЛиАЗ с полуприцепом. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, водитель грузовика выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу легковушке. Та двигалась по главной и почти полностью залетела под полуприцеп.
Водитель иномарки получил травмы. Выехавший на дорогу длинномер перекрыл проезжую часть в обоих направлениях. Образовалась пробка, машины двигались в объезд.
Фото: "Управление ГИБДД по Челябинской области" / vk.com
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