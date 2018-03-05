Возле дома в Челябинске нашли тело 15-летнего подростка

Фото с сайта 74.мвд.рф

Тело мальчика, по предварительным данным, ставшего жертвой ДТП, обнаружили на северо-западе.

Вечером 2 марта около одного из домов в Курчатовском районе нашли тело 15-летнего мальчика, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. Следователи предполагают, что смерть наступила из-за ДТП. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину гибели подростка.

Следственный комитет проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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