Челябинец умер в отделе полиции после приступа эпилепсии

Фото с сайта xakac.info

СК начал проверку. По предварительным данным, 54-летнего мужчину доставили в участок после бытовой ссоры в семье для составления протокола. Челябинец дал показания, и его отпустили домой. На следующий день он вернулся в отдел, чтобы узнать результаты проверки. Там у мужчины случился приступ эпилепсии, после которого он скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и точная причина смерти, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта xakac.info

Все новости за 05.03.2018 г.»