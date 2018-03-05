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Челябинец умер в отделе полиции после приступа эпилепсии
05.03.2018 г. 10:23
Фото с сайта xakac.info
СК начал проверку. По предварительным данным, 54-летнего мужчину доставили в участок после бытовой ссоры в семье для составления протокола. Челябинец дал показания, и его отпустили домой. На следующий день он вернулся в отдел, чтобы узнать результаты проверки. Там у мужчины случился приступ эпилепсии, после которого он скончался.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и точная причина смерти, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта xakac.info
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