- -5 ... -7 C°
- -4 ... -6 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Радиостанция «Челябинское эхо» стала победителем фестиваля «Вместе медиа» на Урале
05.03.2018 г. 09:22
Фестиваль «Вместе медиа» проходил в Екатеринбурге со 2 по 4 марта. В региональном этапе приняли участие 55 редакций из 19 городов Уральского федерального округа.
В номинации «Ток-шоу» победила программа «Разбор полетов», выпуск про попрошаек на дороге.
В номинации «Пост в соцсетях» лучшим признан видеоролик, в котором ведущая эфира пробует на вкус дорожные реагенты.
Также «Челябинское эхо» заняло третье место в категории «Ток-шоу» с программой «Персонально ваш», в которой речь шла о роли церкви в общественной жизни. Гостем в студии был настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков. Выпуск новостей «Челябинского эха» на уральском этапе фестиваля второе место.
В апреле занявшие первые места программа и пост в соцсети будут бороться за лидерство на всероссийском уровне. Финал фестиваля будет проходить в Москве.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 19.02.2018 г. «Челябинское эхо» разыгрывает сертификат на 3000 рублей в «Суворовские бани»
- 02.02.2018 г. «Челябинское эхо» разыграет сертификат в СПА-центр
- 11.01.2018 г. «Персонально ваш». Новая программа в новом году на «Челябинском эхе»
- 01.06.2017 г. Известные челябинские телеведущие рассказали о своих детях
- 27.04.2017 г. Город в движении: танцевальный апгрейд Челябинска