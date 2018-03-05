Радиостанция «Челябинское эхо» стала победителем фестиваля «Вместе медиа» на Урале

05.03.2018 г. 09:22

Радиостанция «Челябинское эхо» стала победителем фестиваля «Вместе медиа» на Урале

Фестиваль «Вместе медиа» проходил в Екатеринбурге со 2 по 4 марта. В региональном этапе приняли участие 55 редакций из 19 городов Уральского федерального округа.

В номинации «Ток-шоу» победила программа «Разбор полетов», выпуск про попрошаек на дороге.

 

  

В номинации «Пост в соцсетях» лучшим признан видеоролик, в котором ведущая эфира пробует на вкус дорожные реагенты.

 

 

Также «Челябинское эхо» заняло третье место в категории «Ток-шоу» с программой «Персонально ваш», в которой речь шла о роли церкви в общественной жизни. Гостем в студии был настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков. Выпуск новостей «Челябинского эха» на уральском этапе фестиваля второе место.

 

 

В апреле занявшие первые места программа и пост в соцсети будут бороться за лидерство на всероссийском уровне. Финал фестиваля будет проходить в Москве.

 

 

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