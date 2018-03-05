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В Челябинске роддом выплатит более 100 тыс. рублей за заражение матери и ее сына гнойной инфекцией
05.03.2018 г. 09:13
Фото с сайта cheladmin.ru
В ноябре 2015-го женщина и ее новорожденный сын заразились гнойно-септической инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили у пяти сотрудников роддома горбольницы №8 золотистый стафилококк. Прокуратура подала иск о компенсации морального и материального вреда. Суд постановил выплатить женщине 117 тыс. рублей.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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