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На ЧЭМК рабочего насмерть придавило контейнером с мусором
05.03.2018 г. 09:08
Фото с сайта sledcom.ru
Трагедия произошла в пятницу, 2 марта. Мужчина в конце смены убирал контейнер с мусором. Бак упал на рабочего. От полученных травм челябинец скончался на месте. Известно, что у погибшего остались жена и шестеро детей. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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Фото с сайта sledcom.ru
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