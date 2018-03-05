На ЧЭМК рабочего насмерть придавило контейнером с мусором

Фото с сайта sledcom.ru

Трагедия произошла в пятницу, 2 марта. Мужчина в конце смены убирал контейнер с мусором. Бак упал на рабочего. От полученных травм челябинец скончался на месте. Известно, что у погибшего остались жена и шестеро детей. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 05.03.2018 г.»