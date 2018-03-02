Мосгорсуд решил пересмотреть иск летчиков челябинского училища о лишении свидетельств

Фото с сайта mos-gorsud.ru

Коллективный иск десяти выпускников летного училища направили на новое рассмотрение в связи с появлением новых фактов. Юрист летчиков предоставил суду позицию замминистра транспорта РФ, который считает, что лишение права управления самолетами должно рассматриваться в рамках трудового законодательства, сообщает РИА Новости.

"Это маленькая победа, мы надеемся на полную отмену несправедливого решения с новыми фактами", — цитирует агентство адвоката Кирилла Солосина. В сентябре 2017-го Росавиация аннулировала 47 свидетельств выпускников Челябинского летного училища, а Копейский горсуд признал незаконным обучение пилотов в данном учреждении. Такое решение было принято в связи с отсутствием у заведения сертификата авиационного учебного центра.



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Фото с сайта mos-gorsud.ru

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