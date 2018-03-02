В Челябинске начался процесс проектирования конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский утвердил техническое задание по созданию проекта общественно-делового центра. Функциональные зоны конгресс-холла позволят принимать международные конференции и форумы, выставки и концерты. Также в здании будут расположены кафе и гостиница. Борис Дубровский отметил, что объект должен работать и после проведения в Челябинске саммитов.

"Это уникальное архитектурное сооружение оцениваю с позиции формирования крупного инфраструктурного «наследия», которое по завершении мероприятий продолжит функционировать в интересах жителей области", — заявил губернатор. По словам директора хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталия Передерия, на набережной реки Миасс уже подготовили строительную площадку. В ближайшее время начнутся работы по созданию искусственного острова.



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Фото с сайта gubernator74.ru

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