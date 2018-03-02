- -16 ... -18 C°
- -17 ... -19 C°
- 56.4334р. + 0.0592
- 68.8826р. - 0.0236
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
В Челябинске начался процесс проектирования конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС
02.03.2018 г. 15:00
Борис Дубровский утвердил техническое задание по созданию проекта общественно-делового центра. Функциональные зоны конгресс-холла позволят принимать международные конференции и форумы, выставки и концерты. Также в здании будут расположены кафе и гостиница. Борис Дубровский отметил, что объект должен работать и после проведения в Челябинске саммитов.
"Это уникальное архитектурное сооружение оцениваю с позиции формирования крупного инфраструктурного «наследия», которое по завершении мероприятий продолжит функционировать в интересах жителей области", — заявил губернатор. По словам директора хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталия Передерия, на набережной реки Миасс уже подготовили строительную площадку. В ближайшее время начнутся работы по созданию искусственного острова.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта gubernator74.ru
- 02.02.2018 г. Искусственный остров на реке Миасс в Челябинске построит компания из Магнитогорска
- 23.01.2018 г. К саммиту ШОС в Челябинске организуют международные соревнования по конному спорту
- 04.12.2017 г. Областное правительство разработало устав форума глав регионов стран ШОС
- 30.11.2017 г. В Челябинской области пройдет антитеррористическое учение стран ШОС
- 28.11.2017 г. Борис Дубровский поручил посчитать, сколько денег понадобится Челябинску на саммит ШОС