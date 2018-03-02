Трое южноуральских спортсменов выступят в финальных заездах этапа кубка мира по ски-кроссу в Миассе.

Фото с сайта ffr-ski.ru

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершились квалификационные заезды. В первой квалификации приняли участие 76 спортсменов, сообщили в Федерации Фристайла России. В финальные заезды первого южноуральского этапа Кубка мира, который пройдет в субботу, вышли семеро российских ски-кроссеров, включая трех представителей Челябинской области — это Игорь Омелин, Егор Коротков и Анастасия Чирцова.

Еще один южноуралец Кирилл Гладков сошел с трассы. В результате второй квалификации определились спортсмены, которые выйдут на старт в воскресенье. В финальных заездах второго этапа будут участвовать двое южноуральцев — Игорь Омелин и Анастасия Чирцова.



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Фото с сайта ffr-ski.ru

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