Жителя Верхнего Уфалея будут судить за осквернение мемориала участникам ВОВ

Фото с сайта 74.мвд.рф

По версии следствия, в августе прошлого года 29-летний южноуралец устроил погром на мемориале «Вечный огонь». Он сжег живые цветы, которые стояли в вазах рядом с монументом, а также уронил памятник солдату.

В ходе расследования также выяснилось, что месяцем ранее дебошир совершил серию краж, в том числе с незаконным проникновением в жилище. Так что наряду с вандализмом ему инкриминированы деяния, предусмотренные еще двумя статьями уголовного кодекса, сообщили в прокуратуре Челябинской области.



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Фото с сайта 74.мвд.рф

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