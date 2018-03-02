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02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Жителя Верхнего Уфалея будут судить за осквернение мемориала участникам ВОВ
02.03.2018 г. 13:23
Фото с сайта 74.мвд.рф
По версии следствия, в августе прошлого года 29-летний южноуралец устроил погром на мемориале «Вечный огонь». Он сжег живые цветы, которые стояли в вазах рядом с монументом, а также уронил памятник солдату.
В ходе расследования также выяснилось, что месяцем ранее дебошир совершил серию краж, в том числе с незаконным проникновением в жилище. Так что наряду с вандализмом ему инкриминированы деяния, предусмотренные еще двумя статьями уголовного кодекса, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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