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02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Экс-сенатор Константин Цыбко прекратил голодовку
02.03.2018 г. 12:40
Сегодня, 2 марта, утром Константин Цыбко подал письменное заявление о прекращении голодовки. Об этом сообщает 74.ру со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Челябинской области.
В четверг экс-сенатор решил выразить протест против нарушений его прав на защиту. Именно так он расценил отсутствие возможности увидеться с адвокатом перед началом судебного заседания. Но после того, как адвокат Симаков прибыл в СИЗО и прошёл к подзащитному, Цыбко уведомил о прекращении акции в письменном виде.
Ранее суд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток от главы администрации Озерска Евгения Тарасова и предпринимателя Олега Лакницкого на общую сумму 21 млн рублей. Экс-сенатора приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Экс-сенатор вины не признает и просит отменить решение суда.
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Фото с сайта council.gov.ru
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