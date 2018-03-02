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02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Глава Минприроды Сергей Донской в ближайшее время может посетить Челябинск
02.03.2018 г. 12:16
Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в ведомстве. Когда именно Сергей Донской приедет в Челябинск и какой станет программа визита, пока неизвестно. Агентство напоминает, что накануне Челябинск был упомянут в послании президента как один из наиболее экологически неблагополучных городов страны, где, как выразился Владимир Путин, неделями не видно солнца из-за смога.
Ранее, в эфире «Челябинского эха», новый куратор экологической проблематики в правительстве Южного Урала Сергей Сушков выразил уверенность, что совместные действия областных и федеральных властей улучшат ситуацию с загрязнением воздуха в областном центре. По его словам, в течение года будут разработаны дорожные карты по решению вопросов, касающихся всех предполагаемых источников смога.
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Фото с сайта mnr.gov.ru
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