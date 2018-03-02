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02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Еще одно уголовное дело возбуждено по факту ДТП на трассе М-5, в котором погибли пятеро южноуральцев
02.03.2018 г. 11:52
Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в следственном управлении СК по республике Башкортостан. В рамках расследования уже допрошены сотрудники организации, обслуживающей дорогу, изъята документация. По версии следствия, авария могла произойти из-за ненадлежащего выполнения работ по очистке дорожного покрытия от снега и льда. Расследование идет с участием следователей-криминалистов центрального аппарата следственного комитета РФ.
Это уже второе дело по факту произошедшего во вторник, 27 февраля, ДТП на трассе М 5. Ранее расследование было начато по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух и более человек.
Авария произошла на территории Башкирии недалеко от границы с Челябинской областью. По предварительной версии, водитель тягача допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, который перевозил пассажиров из Уфы в Усть-Катав. В результате аварии погибли девять человек. Среди них — пятеро жителей Челябинской области. Двух пассажирок доставили в больницу с тяжелыми травмами.
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Фото с сайта surb.sledcom.ru
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