Проезд на общественном транспорте Челябинска можно будет оплатить банковской картой уже весной

Фото с сайта cheladmin.ru

Об этом корреспонденту «Челябинского эха» сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов. По его словам, новые возможности для пассажиров начнут действовать в течение ближайших месяцев. Оплатить проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае можно будет, вставив карту в считывающий терминал или просто приложив ее к устройству.

Чтобы нововведение заработало, осталось решить некоторые организационные вопросы. В частности, определиться, какое из юридических лиц, связанных с обслуживанием пассажиров, будет оплачивать транзакции при безналичном расчете, пояснил Роман Болотов.

«На сегодняшний день в городе Челябинске общественный транспорт готов к внедрению безналичного расчета. Уже даже произведено тестирование. Также мы работаем в этом вопросе с двумя банками. Я думаю, что весной начнем это реализовывать. На сегодняшний день была одна из проблем — кто будет оплачивать за пользование данной услугой. Эта проблема весной, я думаю, будет разрешена, вопрос будет снят», — прокомментировал Роман Болотов.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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