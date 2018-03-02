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02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Борис Дубровский пожелал хоккеистам «Трактора» «достижения амбициозных целей» в Кубке Гагарина
02.03.2018 г. 11:14
Обращение главы региона размещено в его телеграмм-канале. По словам Бориса Дубровского, «Трактор» должен продемонстрировать тот хоккей, который он показал в ходе игр регулярного сезона. «Второе место по набранным очкам в конференции, причем, с небольшим отставанием от лидера наглядно демонстрирует, что все это – реально», - отметил губернатор.
Он также обратился к болельщикам с просьбой поддержать «Трактор». Накануне челябинские хоккеисты на выезде в Новосибирске закончили игры регулярного сезона победой над местной «Сибирью». Уже определился первый соперник «Трактора» в играх плей-офф. Им стал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра пройдет в воскресенье на домашней арене «Трактора».
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Фото с сайта hctraktor.org
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