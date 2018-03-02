Челябинские пассажиры успевают совершить до пяти пересадок за время действия безлимитных билетов

Фото с сайта cheladmin.ru

Горожане, заплатив один раз, могут совершать пересадки в течение 60 или 90 минут в зависимости от выбранного тарифа. Часовой билет действует уже 10 месяцев и стоит 23 рубля. Как сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов корреспонденту "Челябинского эха", за это время такой возможностью воспользовались примерно 600 тыс. пассажиров.

Полуторачасовой билет успели приобрести около 2 тыс. человек. Его стоимость — 34 рубля. Практика показала, что пассажиры совершают в среднем от двух до пяти пересадок, удешевляя тем самым для себя каждую поездку. Кроме того, многие пассажиры пользуются возможностью доехать до пункта назначения, а после вернуться, пока действует период оплаты, отметил Роман Болотов.



«Это удобно в первую очередь мамам, которые своих детей возят в садики и обратно бесплатно возвращаются на общественном транспорте. Это удобно пассажирам, которые ездят в какие-то гипермаркеты, в которых производят закупку, и спокойно возвращаются», — рассказал Роман Болотов.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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