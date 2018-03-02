До главы СК дошла жалоба южноуральца, дочери которого стали жертвами судьи-педофила

Фото с сайта riafan.ru

Обращение к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в этой истории направила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Об этом детский омбудсмен сообщила в интервью каналу РЕН-ТВ. Ранее о стремлении мужчины добиться справедливости рассказал 31 канал. По словам мужчины, в 2013 году его старшая дочь стала жертвой домогательств со стороны сводного брата, в то время работавшего в должности судьи.

Служитель закона якобы вступал с девочкой в интимную близость, смотрел с ней видеоролики порнографического содержания, а чтобы та молчала, дядя дарил ей подарки. Более того, отец утверждает, что сводный брат пытался совратить и его младшую дочь. «Безусловно, мы постараемся в ближайшее время узнать подробности. Все, что касается детей, преступлений в отношении детей, тщательным образом должно быть расследовано», — заявила Анна Кузнецова.

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Фото с сайта riafan.ru

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