Жители копейского микрорайона просят мэрию объявить режим чрезвычайной ситуации на их территории

Фото с сайта Lentachel.ru

По словам местных жителей, в отсутствие централизованной системы водоотведения их населенному пункту грозит серьезное экологическое бедствие. Ранее откачкой и вывозом отходов из поселка Вахрушево занимался муниципальный «Горводоканал», но в прошлом году он прекратил работу после начала процедуры банкротства. Обслуживание перешло в челябинское МУП „ПОВВ“, но оно, как пишет Znak.com, от этой перспективы оказалось не в восторге.

В итоге канализационные стоки, по словам местных жителей, хлынули на улицу. От экологического бедствия спасают только минусовые температуры. Но с весенним теплом фекальные стоки начнут попадать в подвалы домов, во дворы и на детские площадки. К властям жители Вахрушева обратились на поселковом сходе. В мэрии ответили, что держат ситуацию под контролем. В 2016 году на строительство централизированной системы канализации было выделено более 30 млн рублей, однако она так и не заработала.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта Lentachel.ru

Все новости за 02.03.2018 г.»