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02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Жители копейского микрорайона просят мэрию объявить режим чрезвычайной ситуации на их территории
02.03.2018 г. 09:26
По словам местных жителей, в отсутствие централизованной системы водоотведения их населенному пункту грозит серьезное экологическое бедствие. Ранее откачкой и вывозом отходов из поселка Вахрушево занимался муниципальный «Горводоканал», но в прошлом году он прекратил работу после начала процедуры банкротства. Обслуживание перешло в челябинское МУП „ПОВВ“, но оно, как пишет Znak.com, от этой перспективы оказалось не в восторге.
В итоге канализационные стоки, по словам местных жителей, хлынули на улицу. От экологического бедствия спасают только минусовые температуры. Но с весенним теплом фекальные стоки начнут попадать в подвалы домов, во дворы и на детские площадки. К властям жители Вахрушева обратились на поселковом сходе. В мэрии ответили, что держат ситуацию под контролем. В 2016 году на строительство централизированной системы канализации было выделено более 30 млн рублей, однако она так и не заработала.
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Фото с сайта Lentachel.ru
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