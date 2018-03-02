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02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
В столкновении двух большегрузов на трассе М 5 под Чебаркулем погиб один из водителей
02.03.2018 г. 09:09
Фото с сайта 74.мвд.рф
ДТП произошло в четверг, 1 марта, в 22:35 на 1832-м км дороги Москва-Челябинск. По предварительным данным, 35-летний водитель MAN, житель Пензы, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовиком DAF. В результате ДТП водитель немецкой фуры скончался на месте происшествия.
По данным полицейских, в прошлом году мужчина пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, сообщили в региональном управлении МВД.
Фото: Пресс-служба главное управления МВД по Челябинской области
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