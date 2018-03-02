Хоккеисты «Трактора» завершили чемпионат КХЛ разгромной победой над «Сибирью»

Фото с сайта hctraktor.org

Единственную шайбу в ворота челябинцев во второй двадцатиминутке забросил словенский легионер «Сибири» Рок Тичар. Со стороны «черно-белых» отличились Алексей Кручинин, Виталий Кравцов, а также канадец Пол Щехура. Финальный победный бросок в пустые ворота сделал 23-летний Артем Пеньковский. Встреча завершилась со счетом 4:1.

С окончанием решающих игры на выход в плей-офф, определились пары первого раунда. «Трактор» с тремя очками в турнирной таблице будет играть с «Нефтехимиком», у которого шесть очков после поражения от магнитогорского «Металлурга». А команда из Магнитки в первом раунде восточной конференции сыграет со свердловским «Автомобилистом».

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Фото с сайта hctraktor.org

Все новости за 02.03.2018 г.»