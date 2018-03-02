Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта 02.мвд.рф

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 23 февраля по 2 марта 2018 года.

1. В ДТП с автобусом и фурой на М5 погибли девять человек

Во вторник, 27 февраля, на 1548-м километре недалеко от Улу-Теляка в Башкирии столкнулись фура, груженная щебнем, и микроавтобус. По предварительным данным, MAN занесло, и он выехал на встречную полосу. Грузовик врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил людей по маршруту Уфа - Усть-Катав. Обе машины оказались в кювете.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли на месте. По уточненным данным, пятеро из них — жители Челябинской области, трое из Башкирии и один - уроженец Оренбургской области. Двух пострадавших с места аварии отвезли в больницу.

Фото: Пресс-служба управления МВД по Республике Башкортостан

Как рассказали в минздраве Челябинской области, жительницу Усть-Катава 1986 года рождения доставили в больницу с переломом голени и частичной амнезией. Она находится в тяжелом состоянии. У жительницы Сима 1952 года рождения диагностировали серьезные травмы головы и позвоночника. Женщину привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии, сейчас медики оценивают ее состояние как тяжелое. Врачи решают вопрос о транспортировке пострадавших в республиканскую больницу Уфы и челябинскую областную больницу №1.

Водитель фуры арестован. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о совершении ДТП, повлекшем гибель девяти человек.

Фото: Пресс-служба управления МВД по Республике Башкортостан

В Усть-Катаве был объявлен двухдневный траур по погибшим в ДТП. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате доследственную проверку по факту гибели людей, которую проводят следователи республики Башкортостан. В свою очередь, прокуратура Челябинской области проверяет предпринимателя, которому принадлежит микроавтобус. Будет дана оценка законности деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при транспортировке людей.

После аварии президент республики Башкортостан Рустэм Хамитов поручил местному правительству проработать вопрос создания системы контроля, в том числе с использованием средств видеофиксации на автомобильных дорогах и федеральных трассах вне населенных пунктов. Кроме того, по словам Хамитова, необходимо усилить контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения как на автомагистралях, так и в городах.

Фото: Пресс-служба управления МВД по Республике Башкортостан

Как пишет РИА Новости, власти Челябинской области выплатят семьям погибших в ДТП южноуральцев по 500 тыс. рублей. Также материальную помощь окажут двум жительницам области, которые получили в аварии тяжелые травмы. Им выплатят по 200 тыс. рублей.

Еще одна авария на трассе М5 произошла в четверг, 28 февраля, в 8:50. На 1777-м километре - между Атляном и Миассом - столкнулись две фуры и три легковых автомобиля. По информации управления ГИБДД по Челябинской области, водитель Kia выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

Видео: # Место под Солнцем / youtube.com

Видео: Управлении-Гибдд-По Челябинской-Области / vk.com

2. Правозащитники выявили массу нарушений в работе интерната, где насиловали детей

Члены комиссии уполномоченного по правам ребенка в России обнародовали первые результаты проверки скандального сиротского учреждения - Лазурненской школы-интерната. Специалисты работали в регионе на этой неделе. Выяснилось, что на протяжении последних лет дети часто самовольно покидали здание. В помещениях отсутствует система безопасности, нет камер видеонаблюдения, а территория не огорожена, поэтому в детдом могут попасть посторонние.

У многих сотрудников нет справок об отсутствии судимости и медицинских справок. С детьми не проводилась коррекционная работа, не велась индивидуальная программа реабилитации, как того требует статус интерната (в нем находятся дети с нарушением интеллекта), не выполнялись назначения врачей.

Фото с сайта deti.gov.ru

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что проверки будут проходить не только в интернате, где выявлены факты педофилии, но и в других сиротских учреждениях.

Между тем, на этой неделе глава управления СК по Челябинской области назвал уровень дела о педофилии в интернате искусственно завышенным. Денис Чернятьев считает, что широкое освещение в СМИ фактов насилия добавило расследованию сложностей. По его мнению, публиковать информацию о происходящем в сиротском учреждении в Сосновском районе начали слишком рано. Общественный резонанс стал причиной того, что дело передали в Москву.

Фото с сайта chel.sledcom.ru

По версии следствия, в скандальном интернате надругательства совершались в отношении семерых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Об этом стало известно после того, как дети попали в приемные семьи. Родители застали их во время совершения действий сексуального характера. Когда информация попала в СМИ, был арестован 51-летний мужчина, который приезжал в интернат и насиловал воспитанников. Директор учреждения уволена, несколько воспитателей отстранены от работы на время следствия.

3. Главе Аргаяшского района предъявили обвинение в незаконном выделении земель на берегу озера Увильды

По версии следствия, в 2013 году Исрафиль Валишин выдал разрешения на строительство домов в водоохранной зоне памятника природы. Главе района предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Фото с сайта novostipmr.com

В свою очередь, прокуратура продолжает добиваться прекращения права собственности на земельные участки вблизи озера Увильды. Прокурор области обратился в суд с исками к семи гражданам, а также юридическому лицу и администрации Аргаяшского района с требованием признать незаконными разрешения на строительство зданий, а сооружения - самовольными постройками, снять их с кадастрового учета и лишить владельцев права собственности. Пока суды удовлетворили три иска, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

4. Бывший вице-губернатор Николай Сандаков записал кавер на песню Цоя «Перемен»

Видеоклип размещен на YouTube-канале движения "Челябинск, Дыши!", активистом которого является экс-чиновник. Вместе с Николаем Сандаковым экологическую версию песни группы "Кино" записала известный предприниматель и тоже член группы "Челябинск, Дыши!" Милена Михальченко.

Видео: Челябинск Дыши! / YouTube.com

В подписи к видео говорится, что текст песни под экологическую тематику переделывала Милена Михальченко. "Мы ждем перемен! Великий Виктор Цой в нашем прочтении. Спасибо, Милена Михальченко, за слова и за голос. Спасибо всем, кто нам помогает. Мы победим!" — гласит подпись.

5. Нечищенные дороги, многочисленные ДТП. Челябинск засыпало снегом

Текущая рабочая неделя в городе началась с восьмибалльных пробок. Из-за снегопада и десятка ДТП движение на основных улицах было парализовано. Аналогичная ситуация была и во вторник. Многие челябинцы отмечали, что путь на работу занял в два раза больше времени, чем обычно. Жители города также жаловались на нечищенные дороги и отсутствие уборочной техники. Автомобилисты обратили внимание, что большинство дорог почистили только тогда, когда осадки прекратились.

Фото с сайта cheladmin.ru

Между тем, в понедельник, 26 февраля, мэр Евгений Тефтелев заявил, что дорожники справляются со снегопадом. Сообщалось, что город очищают восемь колонн снегоуборочных автомобилей. По словам мэра, сегодня в шесть часов утра он проезжал по Комсомольскому проспекту и проспекту Победы и видел трактор «Беларусь», а также колонны более серьезных автомобилей, которые готовились к очистке.

Отметим, что снегопад в Челябинске сменили морозы. В первый день весны в городе было -28. По области еще холоднее - в ночь на четверг температура воздуха опустилась в Верхнеуральске до -41, на остальной территории было около -30, в низинах - до -36.

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