Персонально ваш. Сенатор Ирина Гехт

Фото с сайта www.council.gov.ru

Час острых вопросов и переходов на личности на "Челябинском эхе". Сегодня вечером гостем эфира станет сенатор Ирина Гехт, в прошлом министр социальных отношений и куратор социального блока в правительстве Челябинской области. Говорим о педофильском скандале, непростых отношениях с руководством региона и работе в Совете Федерации.

Начало разговора в 18:05. Телефон прямого эфира – 269-97-78. Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта www.council.gov.ru

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