В российской армии участились случаи гибели призывников из Челябинской области

Фото с сайта kro.omsu-nnov.ru

С начала года их было уже три. Почему после всех военных реформ солдатские матери продолжают получать гробы в мирное время? Как в этой печальной статистике на самом деле выглядит Челябинская область на фоне других регионов? Могут ли что-то предпринять власти региона и что делать родителям в ожидании нового призыва?

Обсудим тему с экспертами сегодня в 16:35 на «Челябинском эхе» и в эфире 31 канала.

Гости в студии: координатор движения в защиту прав военнослужащих Алексей Ковалев и председатель родительского комитета Чебаркульского гарнизона Ирина Овчинникова.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта kro.omsu-nnov.ru

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