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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Победители чемпионата мира по танцам в Челябинске получат около 10 тыс. евро
01.03.2018 г. 17:16
Фото с сайта pravmin74.ru
В столице Южного Урала с 6 по 8 апреля пройдет несколько мероприятий для спортивных танцоров. Для каждого турнира сформирован отдельный призовой фонд.
По данным Znak.com, победители и призеры чемпионата мира получат 9 тыс. 800 евро, а финалистам WDSF INTERNATIONAL La/St в сумме выплатят 8 тыс. евро. Призовой фонд для участников кубка мира составит 6 тыс. евро. Кроме того, победителей турниров наградят медалями, изготовленными златоустовскими мастерами.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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