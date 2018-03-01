Победители чемпионата мира по танцам в Челябинске получат около 10 тыс. евро

Фото с сайта pravmin74.ru

В столице Южного Урала с 6 по 8 апреля пройдет несколько мероприятий для спортивных танцоров. Для каждого турнира сформирован отдельный призовой фонд.

По данным Znak.com, победители и призеры чемпионата мира получат 9 тыс. 800 евро, а финалистам WDSF INTERNATIONAL La/St в сумме выплатят 8 тыс. евро. Призовой фонд для участников кубка мира составит 6 тыс. евро. Кроме того, победителей турниров наградят медалями, изготовленными златоустовскими мастерами.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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