Борис Дубровский скорректирует стратегические установки для Челябинской области с учетом тезисов послания президента

Фото с сайта kremlin.ru

Губернатор прокомментировал выступление Владимира Путина перед Советом Федерации. Глава региона сказал, что воспринял послание как комплекс задач, поставленных перед региональными властями на ближайшие шесть лет.

"Целиком и полностью поддерживаю задачу, поставленную президентом России перед отечественными промышленниками в области экологии. Установка бескомпромиссного и уже непереносимого срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние атмосферного воздуха в промышленных городах Челябинской области, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб", - отметил Борис Дубровский.

Губернатор также сказал, что по ряду позиций, озвученных президентом, регион стремится работать на опережение. Так, к примеру, расходы на здравоохранение и развитие дорожного хозяйства уже увеличены в полтора раза. В плане выполнения задачи по 4-кратному увеличению транзита контейнерных грузов через территорию России сделаны шаги по выходу на проектные мощности ТЛК «Южноуральский» в сотрудничестве с Казахстаном.

"Нам еще предстоит осмыслить многие высказанные идеи и тезисы, скорректировать свои стратегические установки, с акцентом на цели и задачи послания", - резюмировал губернатор, добавив, что все озвученные Владимиром Путиным цели достижимы.

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Фото с сайта kremlin.ru

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