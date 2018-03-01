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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Экс-сенатор Константин Цыбко объявил голодовку и собрался «умирать на глазах у суда»
01.03.2018 г. 17:01
Фото: Пресс-служба ОНК
Такое заявление бывший член Совета Федерации сделал в четверг, 1 марта, во время судебного заседания. Экс-сенатор считает, что его права на защиту нарушаются, поэтому в знак протеста он объявил голодовку.
"Буду умирать на глазах у суда, если мне не устроят встречу с адвокатом", — заявил Контантин Цыбко.
Ранее суд признал бывшего сенатора виновным в получении взяток от главы администрации Озерска Евгения Тарасова и предпринимателя Олега Лакницкого на общую сумму 21 млн рублей. Константина Цыбко приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Экс-сенатор вины не признает и просит отменить решение суда.
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Фото: Пресс-служба ОНК
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