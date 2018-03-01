Экс-сенатор Константин Цыбко объявил голодовку и собрался «умирать на глазах у суда»

Фото: Пресс-служба ОНК

Такое заявление бывший член Совета Федерации сделал в четверг, 1 марта, во время судебного заседания. Экс-сенатор считает, что его права на защиту нарушаются, поэтому в знак протеста он объявил голодовку.

"Буду умирать на глазах у суда, если мне не устроят встречу с адвокатом", — заявил Контантин Цыбко.

Ранее суд признал бывшего сенатора виновным в получении взяток от главы администрации Озерска Евгения Тарасова и предпринимателя Олега Лакницкого на общую сумму 21 млн рублей. Константина Цыбко приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Экс-сенатор вины не признает и просит отменить решение суда.

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Фото: Пресс-служба ОНК

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