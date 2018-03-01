Челябинские троллейбусы и трамваи не останутся без электричества 5 марта

Фото с сайта cheladmin.ru

Сегодня, 1 марта, «ЧелябГЭТ» оплатил 10 млн рублей за потребление электричества в феврале. Однако организация должна «Челябэнергосбыту» еще 13 млн рублей.

"В связи с получением части оплаты процедура ограничения на 5 марта отменяется. И запускается новая процедура на оставшуюся часть долга. Она будет организована на 13 марта", — заявил директор по сбытовой деятельности "Челябэнергосбыт" Андрей Святых.

Ранее энергетики сообщили, что с понедельника подача электричества на тяговые подстанции будет ограничена из-за 23-миллионной задолженности "ЧелябГЭТ" за февраль.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 01.03.2018 г.»