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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
«Мечел-Коксу» вернули разрешение на выбросы
01.03.2018 г. 14:58
Фото с сайта www.mechel.ru
Разрешение было выдано предприятию в марте 2016 года. В 2017-м сотрудники регионального управления Росприроднадзора заметили, что завод нарушает положения о нормативах. Разрешение на выбросы было аннулировано.
"Мечел-Кокс" не согласился с данным решением и обжаловал его в суде. Арбитражный суд области отменил приказ регионального управления Росприроднадзора, признав документ недействительным.
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Фото с сайта www.mechel.ru
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