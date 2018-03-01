«Мечел-Коксу» вернули разрешение на выбросы

Фото с сайта www.mechel.ru

Разрешение было выдано предприятию в марте 2016 года. В 2017-м сотрудники регионального управления Росприроднадзора заметили, что завод нарушает положения о нормативах. Разрешение на выбросы было аннулировано.

"Мечел-Кокс" не согласился с данным решением и обжаловал его в суде. Арбитражный суд области отменил приказ регионального управления Росприроднадзора, признав документ недействительным.

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Фото с сайта www.mechel.ru

Все новости за 01.03.2018 г.»