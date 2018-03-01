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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Челябинцы на публичных слушаниях одобрили проект строительства метро
01.03.2018 г. 14:55
Фото с сайта gubernator74.ru
Сегодня, 1 марта, жителям города представили проект планировки территории на ЧТЗ для строительства метро. По данным 74.ru, подземные станцию и ветку предложили разместить в районе проспекта Ленина, улиц Рождественского и Горького и южной границы парка им Терешковой.
Общая площадь территории составляет 50 тыс. квадратных метров. На ней будут расположены станция "Комсомольская площадь", насосная и сантехническая скважина. На публичных слушаниях проект одобрили и рекомендовали утвердить мэру Евгению Тефтелеву.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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