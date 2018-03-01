Челябинцы на публичных слушаниях одобрили проект строительства метро

Фото с сайта gubernator74.ru

Сегодня, 1 марта, жителям города представили проект планировки территории на ЧТЗ для строительства метро. По данным 74.ru, подземные станцию и ветку предложили разместить в районе проспекта Ленина, улиц Рождественского и Горького и южной границы парка им Терешковой.

Общая площадь территории составляет 50 тыс. квадратных метров. На ней будут расположены станция "Комсомольская площадь", насосная и сантехническая скважина. На публичных слушаниях проект одобрили и рекомендовали утвердить мэру Евгению Тефтелеву.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 01.03.2018 г.»