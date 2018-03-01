Челябинец семь лет проведет в колонии за хранение более 18,5 кг марихуаны

Фото с сайта 74.мвд.рф

Осенью 2016 года 32-летний челябинец договорился с жителем Казахстана о совместном сбыте марихуаны в столице Южного Урала. В феврале 2017-го соучастник привез в дом обвиняемого более 18,5 кг растительного вещества. За помощь в хранении казахстанец пообещал заплатить 250-300 тыс. рублей. В марте сотрудники ФСБ изъяли наркотики у челябинца. Мужчину отправили в колонию строгого режима на семь лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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