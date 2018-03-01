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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
В послании Федеральному Собранию Путин напомнил, что челябинцы неделями не видят солнца
01.03.2018 г. 14:34
Перед парламентом глава государства выступил сегодня, 1 марта. О негативной экологической ситуации в Челябинске Владимир Путин упомянул после того, как обозначил проблемы и задачи в здравоохранении.
"Для сбережения здоровья людей усилий только лишь медицины будет недостаточно. На всей территории России мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах", - сказал Владимир Путин.
По его словам, ужесточенные экологические требования к предприятиям помогут снизить промышленные выбросы. С 2019 года на наилучшие доступные технологии должны перейти 300 заводов, которые загрязняют воздух, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды, добавил президент.
"Мы много раз "подходили к этому снаряду", и представители промышленности все время ссылались на трудности, с которыми они сталкиваются. Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет", - подчеркнул Владимир Путин.
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Фото с сайта kremlin.ru
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