В Челябинскую область прибыли ведущие ски-кроссеры со всего мира

Фото с сайта pravmin74.ru

Спортсмены примут участие в двух этапах Кубка мира по фристайлу, которые пройдут на горнолыжном курорте "Солнечная долина" 3 и 4 марта. В квалификации на старт выйдет 81 спортсмен из 17 стран, в том числе победители и призеры Олимпийских игр в Пхенчхане. Фристайлисты уже проводят первые тренировки на трассе.

Также на курорте в настоящий момент полностью смонтированы трибуны для зрителей, сцена для открытия и награждения, финишный стадион и ярмарочная зона.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 01.03.2018 г.»