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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
В Челябинскую область прибыли ведущие ски-кроссеры со всего мира
01.03.2018 г. 14:20
Фото с сайта pravmin74.ru
Спортсмены примут участие в двух этапах Кубка мира по фристайлу, которые пройдут на горнолыжном курорте "Солнечная долина" 3 и 4 марта. В квалификации на старт выйдет 81 спортсмен из 17 стран, в том числе победители и призеры Олимпийских игр в Пхенчхане. Фристайлисты уже проводят первые тренировки на трассе.
Также на курорте в настоящий момент полностью смонтированы трибуны для зрителей, сцена для открытия и награждения, финишный стадион и ярмарочная зона.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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