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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Нездоровая атмосфера в коллективе убивает желание челябинцев трудиться
01.03.2018 г. 13:01
Фото с сайта B17.ru
Компания HeadHunter провела исследование, в ходе которого выяснилось, что самым весомым стимулом хорошо работать являются деньги. Так считают 86% респондентов. Также в тройку наиболее значимых факторов для мотивации вошли интересные задачи и обоснованные карьерные перспективы, которые сотрудник может ощутить прямо сейчас. Чуть менее популярным вариантом стало признание профессионализма и похвала от коллег.
Самым важным фактором, снижающим мотивацию к работе, респонденты назвали нездоровую атмосферу в коллективе (58%). У половины участников исследования пропадает желание трудиться, когда им ставят непонятные задачи.
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Фото с сайта B17.ru
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