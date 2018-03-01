Нездоровая атмосфера в коллективе убивает желание челябинцев трудиться

Фото с сайта B17.ru

Компания HeadHunter провела исследование, в ходе которого выяснилось, что самым весомым стимулом хорошо работать являются деньги. Так считают 86% респондентов. Также в тройку наиболее значимых факторов для мотивации вошли интересные задачи и обоснованные карьерные перспективы, которые сотрудник может ощутить прямо сейчас. Чуть менее популярным вариантом стало признание профессионализма и похвала от коллег.

Самым важным фактором, снижающим мотивацию к работе, респонденты назвали нездоровую атмосферу в коллективе (58%). У половины участников исследования пропадает желание трудиться, когда им ставят непонятные задачи.

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Фото с сайта B17.ru

Все новости за 01.03.2018 г.»