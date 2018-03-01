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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Главе Аргаяшского района предъявили обвинение в незаконном выделении земель на берегу озера Увильды
01.03.2018 г. 12:58
Фото с сайта mediakuzbasss.ru
В 2013 году Исрафиль Валишин выдал разрешения на строительство домов в водоохранной зоне памятника природы. Главе района предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.
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Фото с сайта mediakuzbasss.ru
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