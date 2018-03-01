Главе Аргаяшского района предъявили обвинение в незаконном выделении земель на берегу озера Увильды

01.03.2018 г. 12:58

Главе Аргаяшского района предъявили обвинение в незаконном выделении земель на берегу озера Увильды
Фото с сайта mediakuzbasss.ru

В 2013 году Исрафиль Валишин выдал разрешения на строительство домов в водоохранной зоне памятника природы. Главе района предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.



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Фото с сайта mediakuzbasss.ru

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