Главе Аргаяшского района предъявили обвинение в незаконном выделении земель на берегу озера Увильды

Фото с сайта mediakuzbasss.ru

В 2013 году Исрафиль Валишин выдал разрешения на строительство домов в водоохранной зоне памятника природы. Главе района предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.







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Фото с сайта mediakuzbasss.ru

Все новости за 01.03.2018 г.»