В Челябинской области уничтожили более двух тонн санкционных груш и яблок

Подкарантинную продукцию обнаружили на одном из складов Челябинска. В 160 ящиках находилось 2,15 тонны яблок и груш "Конференция". Партия прибыла на автомобиле с московского склада. Незаконные фрукты изъяли и уничтожили, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

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