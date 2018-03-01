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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
В Челябинской области уничтожили более двух тонн санкционных груш и яблок
01.03.2018 г. 12:56
Подкарантинную продукцию обнаружили на одном из складов Челябинска. В 160 ящиках находилось 2,15 тонны яблок и груш "Конференция". Партия прибыла на автомобиле с московского склада. Незаконные фрукты изъяли и уничтожили, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
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