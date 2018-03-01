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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Явку на президентских выборах на Южном Урале хотят повысить с помощью iPhone 8 и гироскутеров
01.03.2018 г. 12:23
В день выборов жителям Челябинска, Златоуста, Миасса и Магнитогорска предложат сделать фото в брендированной рамке и выложить снимок в соцсети с определенными хештегами. Всего на конкурсе будет представлено семь номинаций, включая "Семейное фото", "Связь поколений", "Фото с друзьями" и "Россия выбирает". В каждой из них жюри выберет по девять победителей, которые получат подарки.
Призовой фонд включает 63 наименования – смартфоны Apple iPhone 8, планшетные компьютеры Apple iPad, часы Apple Watch 3 series, игровые приставки Sony PS4, видеокамеры GoPro 4, велосипеды и гироскутеры.
По данным фонда "Петербургская политика", прогнозная явка на выборах президента в Челябинской области составит 47%. эксперты говорят, что это низкий показатель для региона.
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Фото с сайта penza-post.ru
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